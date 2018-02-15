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Кабмин допустил ценные бумаги банка МБЭС к размещению в России

Экономика и бизнес
15 февраля, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

В распоряжении правительства отмечается, что размещение ценных бумаг Международного банка экономического сотрудничества будет способствовать развитию российского финансового рынка

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Установить, что Международный банк экономического сотрудничества относится к международным финансовым организациям, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это расширит возможности участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, а также будет способствовать развитию российского финансового рынка.

О банке МБЭС

Международный банк экономического сотрудничества учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи. Объявленный уставный капитал МБЭС - €400 млн, в том числе оплаченная часть - €200 млн. Доля Российской Федерации в оплаченном капитале Банка составляет 51,59%. При этом Россия как крупнейший акционер является приоритетным регионом операций Банка.

На 126-м заседании Совета 9 декабря 2015 года была утверждена Стратегия возобновления и развития деятельности Банка на период с 2016 по 2020 год. В соответствии с этой стратегией миссия Банка заключается в содействии развитию экономик, в развитии и укреплении внешнеэкономических и торговых связей между предприятиями и организациями входящих в МБЭС стран, а также между ними и предприятиями и организациями других стран, в содействии созданию и развитию совместных предприятий, малых и средних предприятий, оказанию им финансовой поддержки. Одно из направлений оказания такой поддержки - участие в проектах по развитию восточной части Азиатского региона, охваченной территориями стран МБЭС, в частности Дальневосточного федерального округа России.

В настоящее время Банк расширяет кредитный портфель в том числе за счет проектов, реализуемых на территории России. В декабре 2017 года одобрено финансирование инвестиционного проекта реконструкции аэровокзального комплекса АО "Международный аэропорт "Уфа"". На рассмотрении в Банке находятся кредитные заявки по финансированию других проектов на территории России.

Банк обладает рейтингом инвестиционного уровня от международного агентства Fitch Ratings, соответствующего уровню рейтинга Российской Федерации.

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