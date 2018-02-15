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Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей

Экономика и бизнес
15 февраля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка

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© Елена Пальм/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло изменения в правила проведения технического осмотра автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В частности, запрещается езда на автомобиле, имеющем дефекты усилителя рулевого управления. Кроме того, новые правила запрещают устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки, а также демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные заводом-изготовителем.

Согласно новым правилам, автомобили, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, в обязательном порядке должны быть укомплектованы медицинской аптечкой.

Также изменения коснулись шипованых колес: "шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства", указывается в документе.

Обсуждение изменений в правила техосмотра автомобилей ведется с прошлого года. В частности, предлагалось ввести обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля, а также административную ответственность за езду без техосмотра.

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