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Кировская область вернет 15,6 млрд рублей бюджетных кредитов за семь лет

Экономика и бизнес
15 февраля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Министр финансов региона отметила, что реструктуризация "позволяет более равномерно распределить по годам нагрузку на областной бюджет по погашению кредитов"

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кировская область вернет в федеральный бюджет 15,6 млрд рублей кредитов за семь лет по программе реструктуризации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Планируется, что за семь лет, с 2018 по 2024 год включительно, Кировская область вернет в федеральный бюджет 15,6 млрд рублей. В 2018 - 2019 будет возвращено по 5% суммы задолженности, что составит 781 млн рублей в год. Проценты за рассрочку начисляются по минимальной ставке - 0,1% годовых, которые начисляются на остаток реструктурированной задолженности", - отметили в пресс-службе.

Как пояснила министр финансов области Лариса Маковеева, реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам "позволяет более равномерно распределить по годам нагрузку на областной бюджет по погашению кредитов".

В настоящее время сумма госдолга региона составляет 26 млрд рублей, в 2017 году она сократилась на 170 млн рублей.

О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на заседании президиума Госсовета. В первые два года действия программы реструктуризации регионам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Такой график, по данным властей, позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Ожидается, что у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально-экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан.

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