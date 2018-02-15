Орешкин: Медведев пообещал бизнесу продлить "Программу 6,5%" и выделить больше ресурсов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства - "Программа 6,5%" ("Шесть с половиной процентов") - будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

"На закрытой встрече Дмитрия Анатольевича с бизнесом тема этой программы поднималась, и Дмитрий Анатольевич сказал, что эта программа будет продлена, и на нее будут выделены дополнительные ресурсы", - сказал министр.