Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин: Медведев пообещал бизнесу продлить "Программу 6,5%" и выделить больше ресурсов

Экономика и бизнес
15 февраля, 19:37 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства - "Программа 6,5%" ("Шесть с половиной процентов") - будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" в четверг.

"На закрытой встрече Дмитрия Анатольевича с бизнесом тема этой программы поднималась, и Дмитрий Анатольевич сказал, что эта программа будет продлена, и на нее будут выделены дополнительные ресурсы", - сказал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
МАК: расшифровка речевого бортового самописца разбившегося Ан-148 продолжается
5
Татьяна Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ своей любовью к фигурному катанию
6
Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама