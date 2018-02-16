Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет директоров Renault выступил за продление полномочий Гона на посту главы компании

Экономика и бизнес
16 февраля, 1:05 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, февраля. /ТАСС

Заместителем Гона будет назначен Тьерри Боллоре

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Совет директоров французского автопроизводителя Renault в четверг вечером выступил за продление полномочий Карлоса Гона на посту гендиректора компании на ближайшие четыре года. Об этом сообщило Agence France Presse.

"Совет директоров принял решение предложить продлить срок полномочий Карлоса Гона, который будет представлен на генеральной ассамблее акционеров 15 июня", - говорится в заявлении компании. Отметив "выдающиеся результаты" Renault за 2017 год, которые будут озвучены в пятницу, "совет директоров вновь подтвердил свою полную уверенность в нем в качестве президента-генерального директора Renault и президента-генерального директора альянса" Renault-Nissan-Mitsubishi, подчеркивается в сообщении компании.

Заместителем Гона принято решение назначить Тьерри Боллоре, работающего в Renault с 2012 года. Он приступит к своим обязанностям 19 февраля.

В ходе заседания Совет директоров также обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы, в числе которых - принятие шагов, направленных на обеспечение устойчивости альянса. Гон пришел в Renault в 1996 году, заняв тогда пост вице-президента. В 2005 он занял должности президента и гендиректора Renault.

Российская группа "Автоваз" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и Ижевске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама