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Россия в декабре 2017 года сократила вложения в гособлигации США до $102,2 млрд

Экономика и бизнес
16 февраля, 3:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

В ноябре 2017 года вложения РФ в американские ценные бумаги составляли $105,7 млрд

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия в декабре 2017 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $102,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года эти инвестиции выросли на $16,1 млрд, свидетельствуют опубликованные в четверг американским министерством финансов данные.

Согласно информации ведомства, в ноябре 2017 года вложения России в гособлигации США составляли $105,7 млрд, что незначительно отличается от данных за октябрь - $105 млрд. Больше всего средств в американских ценных бумагах РФ хранила в мае 2017 года - $108,7 млрд. В декабре 2016 года Россия располагала пакетом в размере $86,1 млрд.

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На данный момент Россия находится на 15-м месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,184 трлн. На втором месте идет Япония - $1,061 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - $326,5 млрд.

Иностранные государства владели в декабре 2017 года ценными бумагами США на сумму $6,31 трлн, тогда как в декабре 2016 года эта же общая сумма составляла $6,006 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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