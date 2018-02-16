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На японской АЭС "Гэнкай" началась загрузка топлива в реактор для последующего перезапуска

Экономика и бизнес
16 февраля, 6:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, февраля. /ТАСС

После загрузки топливных стержней на станции проверят все системы управления на предмет соответствия нормам безопасности

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ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Японские специалисты в пятницу приступили к загрузке ядерного топлива в третий реактор АЭС "Гэнкай", расположенной в юго-западной префектуре Сага на острове Кюсю, для последующего перезапуска. Об этом сообщила энергокомпания Kyushu Electric Power.

Операция будет продолжаться несколько дней и должна завершиться 21 февраля. Всего в реактор загрузят 193 топливных стержня. После этого на АЭС проведут проверку всех систем управления на предмет соответствия нормам безопасности. Возобновление работы энергоблока предварительно намечено на вторую половину марта.

Третий реактор станции "Гэнкай" был введен в эксплуатацию в 1993 году. Его мощность составляет 1180 МВт. Kyushu Electric Power также рассчитывает в течение 2018 года перезапустить и аналогичный по характеристикам четвертый энергоблок этой АЭС.

Ранее компания была вынуждена сдвинуть сроки возобновления работы третьего реактора для проведения дополнительных инспекций, поскольку при строительстве станций использовалась продукция японской корпорации Kobe Steel. Осенью 2017 года она оказалась в центре скандала, связанного с подделкой данных о прочности и других характеристик деталей и узлов, изготовленных из алюминия, меди и стали.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают четыре реактора на двух станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

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