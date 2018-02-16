Представители 50 российских компаний посетят Таиланд 20-22 февраля

БАНГКОК, 16 февраля. /ТАСС/. Представители более 50 ведущих российских компаний в составе делегации во главе с заместителем министра экономического развития РФ Алексеем Груздевым посетят Бангкок 20-22 февраля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

"Делегация посетит Бангкок для изучения инвестиционных возможностей проекта "Восточный экономический коридор" и обсудит перспективы сотрудничества с таиландскими коллегами, касающиеся взаимных инвестиций", - сообщили в посольстве РФ. Королевство посетят, в частности, представители "Лаборатории Касперского", Росатома, Ростеха, РЖД, "Гражданских самолетов Сухого".

"Восточный экономический коридор" - проект таиландского правительства, предполагающий создание на восточном побережье королевства экономической зоны, где будут развиваться инновационные производства: от сельского хозяйства до медицины и высоких технологий. Власти королевства рассчитывают, что в течение следующих пяти лет в "Восточный экономический коридор" пойдут капиталовложения, главным образом за счет прямых иностранных инвестиций, в размере более $43 млрд.

Товарооборот между Россией и Таиландом за 2017 год увеличился на 61,2% и достиг отметки $3,13 млрд, впервые за три года показав рост, сообщает таможенный департамент королевства. По его данным, наибольшую динамику роста в прошлом году продемонстрировал экспорт таиландских товаров на российский рынок - 79,15%. В то же время импорт российских товаров в Таиланд, немалую долю в объеме которого занимают нефтепродукты, вырос на 53,6%. С 2014 года по 2016 год объем товарооборот между странами снижался. В 2014 году торговый оборот России и Таиланда составлял $4,9 млрд.

Правительства России и Таиланда ставят задачу довести двусторонний товарооборот между странами до $10 млрд в ближайшие годы.