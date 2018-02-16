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"Ъ": "Газпром нефть" и Mubadala согласовали продажу 49% "Газпромнефть-Востока"

Экономика и бизнес
16 февраля, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Сумма сделки составит $325 млн

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Газпром нефть", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и государственный фонд ОАЭ Mubadala согласовали продажу 49% компании "Газпромнефть-Восток" за $325 млн. Соглашение было подписано в декабре 2017 года. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным газеты, $14 млн из общей стоимости сделки инвестирует РФПИ. Остальную сумму вложат партнеры фонда. "Газпром нефть" от комментариев газете отказалась.

Российская компания проводила обсуждение и с другими фондами, в том числе корейскими и японскими, но лучшее предложение, как отмечает источник издания, оказалось у эмиратского фонда. Один из собеседников газеты добавил, что средства от сделки пойдут на инвестиционную программу "Газпромнефти-Восток".

Сделка станет первой инвестицией эмиратского фонда в российскую нефтяную отрасль.

"Газпромнефть-Восток" - одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области. Компания работает на 12 месторождениях, расположенных на территориях Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также Тарского района Омской области. Предприятие ведет деятельность на Шингинском, Южно-Шингинском, Восточно-Мыгинском, Урманском, Арчинском, Южно-Табаганском, Смоляном, Кулгинском, Солоновском, Западно-Лугинецком, Нижнелугинецком месторождениях и юго-западной части Крапивинского месторождения.

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