Глава ВЭБ: эффект от объединения "Глобэкса" и Связь-банка превысит 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Объединение дочерних банков Внешэкономбанка - "Глобэкс" и Связь-банк - даст эффект в 1 млрд рублей только от объединения их центральных офисов, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ВЭБ Сергей Горьков.

Ранее глава ВЭБ сообщал, что наблюдательный совет Внешэкономбанка планирует в апреле рассмотреть вопрос об объединении "Глобэкса" и Связь-банка.

"Я думаю, что весной мы будем готовы дать предложение. Мы видим хорошую возможность оптимизации. Оптимизация только офисов центральных приблизительно дает экономию в 1 млрд рублей, поэтому очевидно, что это надо делать", - сказал он.

Новая стратегия

В январе ВЭБ сообщил, что вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения о дальнейшей стратегии дочерних Связь-банка и банка "Глобэкс".

Горьков тогда заявил, что стратегия в отношении этих двух банков будет меняться после того, как правительство решило наделить статусом банка по обслуживанию гособоронзаказа Промсвязьбанк. До этого на эту роль претендовали Связь-банк и "Глобэкс".

Глава ВЭБ также отмечал, что объединение банков будет рассматриваться как один и вариантов стратегии.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. Продать непрофильные банковские активы планировалось до конца 2017 года, однако руководство ВЭБ сообщало, что госкорпорацию не устроили условия сделок, которые предлагали претенденты на ее дочерние банки.

Стратегия Внешэкономбанка предполагает выведение из состава группы дочерних Связь-банка, "Глобэкса", а также Проминвестбанка до конца 2018 года.