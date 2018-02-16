Перевалка рыбы в мурманском порту выросла за год более чем на четверть

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Перевалка рыбы в Мурманском морском рыбном порту в январе выросла относительно прошлогоднего показателя на 26%, составив 11,6 тыс. тонны против 9,2 тонны в январе 2017 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"В минувшем месяце Мурманский морской рыбный порт перевалил 11,6 тыс. тонн рыбопродукции, что превышает объемы аналогичного периода 2017-го на 26%", - говорится в сообщении.

В целом порт последнее время показывает стабильный рост: объем перевалки рыбы в 2017 году вырос более чем на 15% по сравнению с 2016 годом. Одним из рекордных месяцев стал декабрь, когда грузооборот рыбопродукции оказался на 35% выше аналогичного показателя 2016 года.

Еще одним важным событием 2018 года стало начало перевалки мойвы после двухлетнего перерыва. В 2016-2017 годах действовал мораторий на промысел этого вида рыбы, введенный смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству. Ограничение должно было позволить восстановиться популяции в Северном бассейне, поскольку мойва является основной кормовой базой трески. Первую партию - 224 тонны мойвы - привезло судно "Беломорск"; вторым судном стал транспорт-рефрижератор "Фрио Владивосток" - он привез 2,5 тыс. тонн мойвы, добытой судами компании "Норебо".