Титов: экс-руководство нижегородского "Квартстроя" готово отдать активы новым инвесторам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Бывшие представители руководства компании ''Квартстрой'' из Нижнего Новгорода, вошедшие в список находящихся за границей российских бизнесменов, желающих вернуться на родину, готовы отдать свои активы новым инвесторам для решения проблем дольщиков. Об этом Титов сообщил в пятницу на пресс-конференции, которая прошла в рамках его поездки в Нижегородскую область.

Ранее сообщалось, что свыше 1850 дольщиков вложили средства в строительство квартир в жилом комплексе "Новинки Смарт Сити" в Богородском районе Нижегородской области, первые дома которого должны были быть сданы в 2015 году. Чтобы решить проблемы нижегородцев, обманутых компанией-застройщиком "Квартстрой-НН", региональные власти обратились в Агентство ипотечного жилищного кредитования с просьбой передать участки под строительство в областную собственность. В декабре 2017 года заместитель губернатора региона Антон Аверин сообщил, что Нижегородская область получила в собственность 133 га федеральной земли для решения проблем дольщиков компании.

''Во-первых, у них есть активы, и они готовы сегодня отдать новому инвестору эти активы, которые бы пошли в погашение той задолженности, которая есть, было названо даже несколько участков земли в центре Нижнего Новгорода, которая находится у них в собственности, и один участок земли за городом, порядка 30 га, в Богородском районе. То есть это их участки, которые они готовы вложить в общее решение в качестве своего вклада, в решение этого вопроса'', - сказал Титов.

По словам Титова, сейчас власти Нижегородской области ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы достроить дома и решить проблемы дольщиков.

''Сегодня вместе правительством Нижегородской области и старый инвестор, и новый инвестор ведут совместные переговоры, чтобы решить все вопросы с тем, чтобы в кратчайшие сроки достроить те объекты, которые не сданы до сих пор. <…> Поэтому то, что они [руководство ''Квартстрой''] находятся сегодня за рубежом - это ничего не прибавляет с точки зрения решения вопроса. Поэтому даже с практической точки зрения лучше бы они вернулись и завершили эти переговоры, и, наконец, решили все проблемы, которые есть'', - добавил бизнес-омбудсмен.

"Список Титова"

3 февраля бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Титов сообщил, что президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия. По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на минувшей неделе сообщил, что администрация президента получила составленный Титовым список, и отметил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

В частности, в списке - бывшее руководство компании "Квартстрой" из Нижнего Новгорода - Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков.