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Евгений Давыдович с 16 февраля уходит с поста предправления Бинбанка

Экономика и бизнес
16 февраля, 19:36 UTC+3

Давыдович заявил, что хочет "немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами"

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Евгений Давыдович с 16 февраля уходит с должности председателя правления Бинбанка. Об этом топ-менеджер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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В пресс-службе Бинбанка подтвердили ТАСС уход Давыдовича из кредитного учреждения.

"Сегодня официально - мой последний рабочий день в Бинбанке. <...> Своими профессиональными планами я пока делиться не буду - и не потому, что хочу создать интригу, а потому, что делиться пока толком и нечем - для начала я собираюсь немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами", - написал он в соцсети.

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