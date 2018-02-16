Евгений Давыдович с 16 февраля уходит с поста предправления Бинбанка

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Евгений Давыдович с 16 февраля уходит с должности председателя правления Бинбанка. Об этом топ-менеджер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе Бинбанка подтвердили ТАСС уход Давыдовича из кредитного учреждения.

"Сегодня официально - мой последний рабочий день в Бинбанке. <...> Своими профессиональными планами я пока делиться не буду - и не потому, что хочу создать интригу, а потому, что делиться пока толком и нечем - для начала я собираюсь немного отдохнуть и заняться приятными семейными хлопотами", - написал он в соцсети.