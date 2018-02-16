Oxfam не будет подавать заявки на госфинансирование на фоне скандала на Гаити

ТАСС, 16 февраля. Благотворительная организация Oxfam, оказавшаяся в центре скандала из-за неподобающего поведения своих сотрудников на Гаити, согласилась не подавать новые заявки на финансирование за счет средств британского правительства до тех пор, пока Лондон не удостоверится в высоком уровне ее нравственных стандартов. Об этом в пятницу заявила министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт, сообщает агентство Reuters.

"Oxfam согласилась отказаться от подачи заявок на новое финансирование со стороны правительства Соединенного Королевства до тех пор, пока [Министерство по вопросам международного развития] не убедится в том, что она соответствует высоким стандартам, которые мы ожидаем от наших партнеров", - заявила Мордонт.

В свою очередь, как пишет Reuters, Oxfam считает свое решение не претендовать на госфинансирование правильным ввиду озабоченности со стороны общественности. "Мы полны решимости доказать, что заслуживаем доверие населения Великобритании", - приводит Reuters отрывок из заявления организации.

Ранее в пятницу Oxfam сообщила о создании независимой комиссии, которая займется расследованием преступлений на сексуальной почве, совершенных ее сотрудниками.

Скандал вокруг Oxfam разразился 9 февраля, когда британская газета The Times сообщила, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток. По информации издания, их приглашали на частные виллы, которые организация арендовала для своих сотрудников.

По информации The Times, правительство Великобритании ежегодно перечисляет Oxfam около £32 млн ($44 млн), при этом бюджет организации достигает около £300 млн ($414 млн) в год.