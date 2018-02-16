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ФАС разрешила "Ростелекому" купить доли в разработчике российской ОС Sailfish

Экономика и бизнес
16 февраля, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" подал в ФАС ходатайство о покупке 75% долей в двух компаниях

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство госоператора "Ростелеком" о покупке 75% долей в компаниях "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон", участвующих в разработке мобильной операционной системы Sailfish. Об этом говорится в решении службы.

"Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" подал в ФАС ходатайство о покупке 75% долей в двух компаниях.

"Открытая мобильная платформа" занимается разработкой отечественной мобильной операционный системы Sailfish Mobile OS Rus, которая была создана на базе операционной системы Sailfish. "Вотрон" владеет мажоритарным пакетом акций компании-разработчика Sailfish и мобильных устройств под собственным брендом.

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