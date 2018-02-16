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Фонд развития промышленности может снизить ставки по кредитам до 3 - 4%

Экономика и бизнес
16 февраля, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров добавил, что "движение в эту сторону" уже началось

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности планирует снизить ставки по кредитам для предприятий с 5% до 3 - 4%. Об этом в интервью Business FM сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы уже начали движение в эту сторону. Поэтому снижение ставки до 4% или 3% как уже базовой для большего интереса и мотивации предпринимателей - это точно не за горами. То есть в ближайший год мы будем точно опускать [ставку]", - сказал он, добавив, что не берется сказать, по всем ли программам произойдет снижение.

Глава Минпромторга напомнил, что в этом году Фонд развития промышленности запускает новую программу для разработчиков в сфере интернета вещей (беспроводная технология, позволяющая устройствам передавать данные друг другу без участия человека). Предприниматели смогут получить льготные займы под 1% годовых.

Фонд развития промышленности был создан в сентябре 2014 года для поддержки предприятий за счет выдачи кредитов под минимальные проценты. Займы предоставляются на конкурсной основе по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 млн до 500 млн рублей.

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