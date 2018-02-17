Глава МВФ заявила, что времена дерегулирования финансовой сферы еще не наступили

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что оснований проводить дерегулирование мировой финансовой сферы пока нет. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в субботнем номере газеты Le Figaro.

"Я самым решительным образом считаю, что времена для проведения дерегулирования [финансовой сферы] абсолютно не наступили", - подчеркнула Лагард. При этом она признала, что "в то же время в тех или иных сферах могут существовать основания для некоторого рода упрощения механизмов после того урагана регламентаций, который оказался необходим в послекризисный период". "Тем не менее в целом следует в обязательным порядке сохранить очень крепкие регламентирующие рамки", - отметила глава МВФ.

Адаптировать меры

Лагард выразила уверенность "в необходимости обновить нормы контроля и мониторинга с тем, чтобы адаптировать их к условиям появления новых технологий, появления новых [финансовых продуктов], новых действующих лиц и новых механизмов, создаваемых в рамках так называемых "финансовых технологий" (сфера компаний, использующих инновации при конкуренции с традиционными финансовыми институтами - прим. ТАСС).

Глава МВФ обратила при этом внимание и на важность учитывать "попытки создания виртуальных валют". "Не следует расценивать это явление как малозначительное", - отметила Лагард.

Она подчеркнула, что в этой сфере "императивное значение имеет обеспечение прозрачности ситуации". "Недостаточно, чтобы существовала возможность в полной мере отслеживать такого рода транзакции - необходимо также располагать данными о том, кто именно их осуществляет. Криптовалюта не должна стать каналом для циркуляции "грязных денег" и незаконных операций", - сказала глава МВФ. "Те, кто использует эти финансовые продукты, должны в полной мере отдавать себе отчет в том, какие риски с этим связаны", - добавила Лагард.

Отвечая на вопросы, она отметила, что "совершенно очевидно, что виртуальные валюты, типа биткоина, не вызывают в настоящее время глубоких изменений в механизме доверия к давно существующим валютам". Лагард подчеркнула, что "большинство из давно существующих валют является мало волатильными и обеспечивают проведение транзакций под контролем центральных банков".