Китай начал поставки фруктов в Россию и Белоруссию

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайские производители фруктов начали поставки яблок в Россию и Белоруссию. Об этом в субботу сообщило информационное агентство "Синьхуа".

"Новый грузовой маршрут, открытый между городом Линьи (восточная провинция Шаньдун) начал функционировать прямо перед Новым годом по лунному календарю (16 февраля - прим. ТАСС). Первая партия груза из 26 тонн тонн яблок и 26 тонн чеснока уже направлена в Россию и Белоруссию", - сообщает информагентство.

"Раньше мы не имели возможности осуществлять экспорт своей продукции в РФ, - приводит "Синьхуа" слова менеджера компании Yiyuan Country Чжан Шаньцюаня. - Транспортировка яблок в Россию и Белоруссию по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок".

Как отмечает "Синьхуа", в планах компании-производителя построить на территории РФ склад и ежегодно поставлять на российский рынок более 30 тыс. тонн яблок.

Грузовой железнодорожный маршрут между Линьи и Минском был открыт 26 января 2018 года. Его общая протяженность составляет около 10 тыс. километров, а время в пути - 16 суток. Грузовые перевозки морским путем занимают на 30 дней больше.

Согласно статистическим данным Государственной комиссии по развитию и реформам (ГКРР), объем грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай - Европа в минувшем году вырос на 116%, в шесть раз превысив показатели предыдущих лет.