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Польша не откажется от конкурентного по цене газа "Газпрома"

Экономика и бизнес
17 февраля, 16:06 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 17, февраля. /ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда выразил желание, чтобы РФ конкурировала в сфере газа в отношении цены и качества

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ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Польша не настроена на категорический отказ от поставок газового сырья "Газпрома", все зависит от предложенных российским концерном конкурентных условий. Такую позицию своей страны озвучил в субботу находящийся здесь с визитом президент Польши Анджей Дуда.

"Я не утверждаю, что Польша не будет брать природный газ "Газпрома", но мы хотим, чтобы Россия конкурировала в этой сфере в отношении цены и качества, чтобы действовала диверсификация", - сказал он, оценивая перспективы газопровода "Северный поток - 2".

Президент Литвы Даля Грибаускайте в этой связи отметила, что у Вильнюса и Варшавы нет инструментов для блокирования проекта "Северный поток - 2", но Европе необходимо диверсифицировать поставки газа. "Это геополитический проект без экономического обоснования, который сделает Европу на 80% зависимой от поставок газа из одного источника, поэтому необходимо изменения в европейской директиве в плане диверсификации поставок", - заявила Грибаускайте.

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Персоны
Дуда, Анджей Грибаускайте, Даля
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