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Лондон подписал соглашение на $365 млн для обслуживания самолетов C-17A Globemaster III

Экономика и бизнес
17 февраля, 16:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, февраля. /ТАСС

Соглашение предусматривает обеспечение технического обслуживания самолетов и поддержку со стороны США программ подготовки летных экипажей

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ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании подписало соглашение с правительством США общей стоимостью £260 млн (около $365 млн) на обслуживание восьми военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III Королевских ВВС. Об этом в субботу информировала пресс-служба британского оборонного ведомства.

Двустороннее соглашение, рассчитанное до 2022 года, предусматривает обеспечение технического обслуживания самолетов, поставку комплектующих, а также поддержку со стороны США программ подготовки летных экипажей. Как подчеркнули в минобороны, данная сделка обеспечит Великобритании более 50 рабочих мест.

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