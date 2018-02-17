Кластер "Эко-курорт Кавминводы" дополнительно получит 84 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Финансирование туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" увеличится в 2018 году, на развитие инфраструктуры кластера будет выделено более 84 млн рублей, что почти в три раза превышает ранее запланированные вложения. Об этом сообщил ТАСС министр туризма Ставропольского края Александр Трухачев.

"Минфином России была утверждена заявка… на дополнительное финансирование курортов региона. Ставропольский край удовлетворен по всему перечню ассигнований, на которые мы заявлялись. Это 84,5 млн на развитие объектов обеспечивающей курортной инфраструктуры", - сказал он.

Средства из федерального бюджета выделяются на условиях софинансирования - 80,6 млн рублей поступят из федерального бюджета, остальные деньги - из краевого и муниципальных бюджетов. Ранее планировалось, что на развитие кластера будет направлено порядка 29,5 млн рублей. Дополнительные средства власти намерены направить, в частности, на возрождение исторического бульвара в городе Ессентуки - он существовал в XVIII веке, однако на его месте сейчас расположена обычная городская улица.

"Как и было в XVIII веке, люди, посещающие центр города и грязелечебницу, смогут пройти по этому бульвару через лечебный парк и выйти к Английскому [ныне Комсомольскому] парку. Это будет целый туристский кластер, направленный на интеграцию туристской инфраструктуры внутрь городской среды. Эти три объекта будут работать на образование уникального экотуристского пространства для отдыха и лечения", - пояснил Трухачев.

По его словам, на обустройство бульвара также направят средства курортного сбора, которые поступят в бюджет города в 2018 году.

Туристско-рекреационный кластер "Эко-курорт Кавминводы" объединяет все города-курорты Кавказских Минеральных Вод, а также частично территории Минераловодского городского округа и Предгорного района Ставропольского края.