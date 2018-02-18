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Facebook будет проверять покупателей рекламы путем почтовых открыток с кодом

Экономика и бизнес
18 февраля, 0:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, февраля. /ТАСС

Таким образом компания подтвердит, что оплатившие услугу лица находятся в Соединенных Штатах

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© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Руководство Facebook с помощью рассылки открыток по почте со специальным кодом будет проверять лиц и организации, размещающих в этой социальной сети рекламу с упоминанием кандидатов на государственные должности в США. Об этом сообщила в субботу информационному агентству Reuters один из директоров компании Кэти Харбат.

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С ее точки зрения, использование обычной почты - это не идеальный, но испытанный способ проверки, проживает ли человек в США или нет. "Если вы размещаете рекламу с упоминанием кандидата, то мы будем посылать вам открытку с кодом, который вы должны будете назвать, чтобы доказать, что находитесь в Соединенных Штатах", - пояснила Харбат. "Это не решение всех [вопросов], но все-таки", - добавила она.

Как пояснило Reuters, американские законы запрещают иностранцам жертвовать средства или предоставлять что-то ценное участникам местных или федеральных избирательных кампаний в США. Проверка адреса может помочь определить, где находится человек, желающий заплатить деньги за политическую рекламу в Соединенных Штатах.

В сентябре прошлого года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии Facebook передала около 3 тысяч образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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