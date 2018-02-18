Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Сулейман Керимов получил разрешение на покупку доли банка "Возрождение"

Экономика и бизнес
18 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Ранее еще одним претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ "Благосостояние"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов договорился с основными владельцами банка "Возрождение" - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми - о покупке их доли в кредитной организации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близкие к сделке.

Ранее сообщалось о переговорах Керимова с братьями Ананьевыми о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ "Благосостояние". Представители "Благосостояния" и фонда Bonum Capital также вошли в список кандидатов в новый состав совета директоров "Возрождения".

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10% (сейчас владеют 52,7% "Возрождения" через компанию Promsvyaz Capital B.V.).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама