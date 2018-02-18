Reuters: Сулейман Керимов получил разрешение на покупку доли банка "Возрождение"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов договорился с основными владельцами банка "Возрождение" - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми - о покупке их доли в кредитной организации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близкие к сделке.

Ранее сообщалось о переговорах Керимова с братьями Ананьевыми о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ "Благосостояние". Представители "Благосостояния" и фонда Bonum Capital также вошли в список кандидатов в новый состав совета директоров "Возрождения".

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10% (сейчас владеют 52,7% "Возрождения" через компанию Promsvyaz Capital B.V.).