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WSJ: экономисты Джон Фауст и Антулио Бомфим стали советниками нового главы ФРС США

Экономика и бизнес
19 февраля, 0:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

Эти назначения стали первыми с момента вступления Джерома Пауэлла в должность

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Профессор экономики Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Джон Фауст и экономист Антулио Бомфим назначены советниками нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

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Она отмечает, что назначения стали первыми с момента вступления нового главы ФРС в должность 5 февраля. В 2012-2014 годах Фауст работал старшим советником при предшественниках Пауэлла Бене Бернанке и Джанет Йеллен. В первое время он будет исполнять свои обязанности по сокращенному графику - один день в неделю. До завершения учебного года экономист обязан выполнять условия контракта и читать лекции в университете.

Бомфим работал экономистом в ФРС в 1992-2003 годах, затем вернулся в центробанк страны в качестве советника в 2016 году. Он также входил в штат исследовательской компании Macroeconomic Advisers.

2 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих ФРС. 23 января 2018 года Сенат Конгресса США утвердил его кандидатуру на четырехлетний срок. 3 февраля 71-летняя Йеллен покинула пост главы ФРС и через день начала работать в вашингтонском Институте Брукингса.

ФРС, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. Организация объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах.

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Персоны
Бернанке, Бен Трамп, Дональд Йеллен, Джанет Пауэлл, Джером
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