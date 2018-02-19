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Инвестиции в проекты в Мурманской области превысили 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 февраля, 17:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, февраля. /ТАСС

По государственной поддержке инвесторов заключено 15 соглашений

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МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в реализуемые в Мурманской области приоритетные и стратегические проекты достиг 107 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник на совещании в региональном правительстве министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

"По итогам реализации всех приоритетных и стратегических инвестиционных проектов планируется осуществить около 107 млрд рублей инвестиций", - сказала глава ведомства.

Она добавила, что реализация проектов позволит собирать в консолидированный бюджет Мурманской области доходы в объеме 1,8 млрд рублей в год и создать порядка 6 тыс. новых рабочих мест. Часть проектов реализуется при государственной поддержке инвесторов. "Всего заключено 15 соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности", - отметила министр.

По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, в регионе сегодня реализуются инфраструктурные проекты федерального значения: комплексное развитие Мурманского транспортного узла, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, ряд других.

Как сообщили ТАСС в правительстве Мурманской области, создание Мурманского транспортного узла предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных (нефть и нефтепродукты, сжиженный газ) и навалочных (уголь, удобрения, железорудные и другие концентраты) грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

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