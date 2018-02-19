Еврокомиссар: стабфонд зоны евро должен стать полноценным институтом Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Стабилизационный фонд зоны евро - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - должен превратиться из временного в постоянный механизм Евросоюза. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси по прибытии на плановое заседание Еврогруппы - неформальной структуры ЕС, объединяющей министров финансов стран еврозоны.

"Европейский стабилизационный механизм играет важнейшую роль в урегулировании [финансовых] кризисов. ESM должен стать полноценным институтом ЕС и быть интегрирован в систему институтов сообщества. Он должен работать на основании более четких принципов, необходимых для поддержки [создающегося в ЕС] Банковского союза", - сказал Московиси.

По информации источников, Еврогруппа в этом году намерена разработать реформу ESM, которая должна зафиксировать структуру фонда, расширить его полномочия и определить четкие принципы функционирования и принятия решений. Стратегической целью этих преобразований является превращение ESM в европейский аналог Международного валютного фонда.

ESM создан в 2012 году на базе действовавшего с 2010 года Европейского фонда финансовой стабильности. Обе эти структуры выполняли роль временных источников льготного кризисного кредитования для Греции и других государств зоны евро, оказавшихся на грани дефолта в результате европейского кризиса суверенной задолженности, который начался в 2010 году.