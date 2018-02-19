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Минфин РФ зарегистрировал три новых выпуска ОФЗ в объеме 350 млрд рублей каждый

Экономика и бизнес
19 февраля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Бумаги будут доступны на аукционах Минфина с 21 февраля

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ зарегистрировал три новых выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ- ПД) в объеме 350 млрд рублей каждый. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, речь идет о выпусках № 26223RMFS (с погашением в феврале 2024 года), № 26224RMFS (с погашением в мае 2029 года) и № 26225RMFS (с погашением в мае 2034 года). С 21 февраля эти бумаги будут доступны на аукционах Минфина.

"Конкретные даты аукционов, в которые выпуски ОФЗ-ПД № 26223RMFS, № 26224RMFS, № 26225RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении Минфина.

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