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Источник: система tax free может заработать к ЧМ-2018 во всех принимающих городах

Экономика и бизнес
19 февраля, 17:58 UTC+3

На первом этапе в пилоте примут участие все аэропорты Москвы, Пулково, Владивосток и Калининград

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Система tax free может заработать к началу Чемпионата мира по футболу во всех принимающих российских городах. О такой идее правительства ТАСС рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"На первом этапе (до октября 2018 года - прим. ТАСС) в пилоте примут участие все аэропорты Москвы, Пулково, Владивосток и Калининград. Также у правительства есть идея, чтобы все наши аэропорты, которые будут принимать участников чемпионата, уже к его началу работали с системой tax free. Пока эксперимент будет проходить на бумажных носителях, таможня на чеках будет подтверждать фактический вывоз", - рассказал чиновник.

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Система tax free. Досье

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

12 февраля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны - во всех авиаузлах Москвы, в Петербурге и Сочи. Премьер-министр пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как отмечается в самом постановлении, размещенном на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов говорил, что tax free может заработать во всех российских аэропортах с 1 октября 2018 года.

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