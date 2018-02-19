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Доля высокотехнологичной продукции МСБ в госзакупках вырастет в 2018 году

Экономика и бизнес
19 февраля, 18:17 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, февраля. /ТАСС

Президент РФ поставил задачу достичь увеличения объема госзаказов для малого и среднего бизнеса от крупнейших компаний до 3 трлн рублей в 2018 году, заявил глава корпорации МСП Александр Браверман

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ТУЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Доля высокотехнологичной продукции, которую малый и средний бизнес может предложить для госзакупок крупнейшим российским компаниям, может существенно вырасти в 2018 году. Об этом в понедельник рассказал ТАСС глава федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) Александр Браверман в Туле после встречи с бизнес-сообществом региона.

"Президент РФ поставил задачу достичь увеличения объема госзаказов для малого и среднего бизнеса от крупнейших компаний до 3 трлн рублей в 2018 году. Причем, около 1 трлн из них должны приходиться на высокотехнологичную продукцию, и для увеличения доли этой продукции есть все условия, я не вижу для этого серьезных препятствий", - сказал Браверман.

По его словам, если раньше на торги в системе госзаказа выставлялось около 8,4 тыс. пунктов, где требовалась высокотехнологичная продукция, то теперь таких позиций стало порядка 160 тысяч.

"Это означает, что для очень многих малых и средних предпринимателей есть возможность для участия в госзакупках. Крупнейшие заказчики за прошедшие годы убедились, что малый и средний бизнес, соответствует их требованиям по качеству продукции, ценовым ожиданиям и времени поставок. Предприниматели, кстати, поверили в то, что торги могут быть достаточно прозрачными", - сказал Браверман.

Как сообщалось, эксперты корпорации МСП в понедельник проводят в Туле сессию с участием бизнес-сообщества региона. В числе обсуждаемых тем - новые инструменты поддержки предпринимательства, работа портала "Бизнес-навигатор МСП", стимулирование кредитования малых предприятий.

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