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Сотрудникам городских отделений "Почты России" с 1 марта повысят зарплату на 5%

Экономика и бизнес
19 февраля, 18:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, февраля. /ТАСС

Гендиректор предприятия Николай Подгузов также заявил о необходимости открытия новых почтовых отделений в густонаселенных районах городов

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КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Работникам городских отделений "Почты России" с 1 марта увеличат заработную плату на 5%. Об этом сообщил в понедельник в Калининграде журналистам в ходе рабочей поездки в регион генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

"Мы 1 марта повышаем заработные платы на 5% сотрудникам городских отделений почтовой связи, почтальонам-операторам, плюс сотрудникам почтамтов основных производственных должностей", - сказал Подгузов, подчеркнув, что это первый этап повышения и последующем он затронет других работников предприятия.

"В дальнейшем, по мере повышения эффективности деятельности "Почты России", мы, конечно же, будем неуклонно заработные платы повышать", - заверил он.

Подгузов отметил, что с точки зрения оптимизации работы "Почта России" уделяет внимание проблеме ликвидации очередей и планирует решить ее в 2018 году за счет внедрения электронной очереди и распределения нагрузки на операторов. Он также обратил внимание на необходимость открытия новых почтовых отделений в густонаселенных районах городов.

Касаясь работы филиала "Почты России" в области, Подгузов отметил, что ее можно назвать удовлетворительной. По его словам, из более чем 234 отделений почтовой связи в регионе, только порядка 17 является убыточными. Речь о закрытии убыточных отделений связи не идет, их работа будет оптимизироваться, отметил он.

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