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Передвижные отделения "Почты России" для болельщиков могут заработать во время ЧМ-2018

Экономика и бизнес
19 февраля, 19:09 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, февраля. /ТАСС

По словам гендиректора предприятия Николая Подгузова, передвижные отделения могут разместить в фанзонах для болельщиков в городах - хозяевах чемпионата мира

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КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. "Почта России" планирует предоставить болельщикам чемпионата мира по футболу возможность воспользоваться передвижными отделениями в местах проведения игр летом 2018 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Калининграде генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов.

"Большое количество болельщиков увлекается таким видом деятельности как посткроссинг - приехать, отметиться, послать открыточку своим родственникам… И мы такого рода спрос собираемся удовлетворить, если получится, через установку таких передвижных отделений почтовой связи, где эту услугу будем предоставлять", - сказал генеральный директор "Почты России". Он уточнил, что передвижные отделения могут разместить в фанзонах для болельщиков в городах - хозяевах ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич
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ЧМ-2018 по футболу
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