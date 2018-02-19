Передвижные отделения "Почты России" для болельщиков могут заработать во время ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. "Почта России" планирует предоставить болельщикам чемпионата мира по футболу возможность воспользоваться передвижными отделениями в местах проведения игр летом 2018 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Калининграде генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов.

"Большое количество болельщиков увлекается таким видом деятельности как посткроссинг - приехать, отметиться, послать открыточку своим родственникам… И мы такого рода спрос собираемся удовлетворить, если получится, через установку таких передвижных отделений почтовой связи, где эту услугу будем предоставлять", - сказал генеральный директор "Почты России". Он уточнил, что передвижные отделения могут разместить в фанзонах для болельщиков в городах - хозяевах ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.