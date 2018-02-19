В Ростовской области начали изготовление оборудования для Курской АЭС-2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Компания "АЭМ-технологии" (Волгодонск, входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) начала изготовление оборудования для первого блока Курской АЭС-2. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось, Курская АЭС-2 - станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей атомной станции. Физический пуск энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечен на конец 2022 года, энергоблока №2 - на конец 2023 года.

"В компании "АЭМ-технологии" приступили к изготовлению комплекта парогенераторов, узлов главного циркуляционного трубопровода и компенсатора давления для первого блока Курской АЭС-2. (…) Каждый этап производства атомного оборудования сопровождается контрольными операциями, в том числе в присутствии надзорных органов и представителей заказчика", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

О Курской АЭС-2

В прошлом году началось армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1. Завершение армирования в первом полугодии 2018 года позволит выполнить бетонирование фундаментной плиты реакторного здания первого блока, что является одной из ключевых задач 2018 года.

Среди других важнейших задач текущего года - завершение осенью устройства стен реакторного здания энергоблока №1 с отметки -5,450 до отметки -2,150 и начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока №2 в декабре.

Как сообщалось в январе, строительные работы на площадке Курской АЭС-2 идут в плановом режиме - продолжается строительство объектов стройбазы и инженерных сетей, ведется завоз песка и гравия для последующего создания песчаных и песчано-гравийных подушек под фундаменты зданий и сооружений.

По словам губернатора Курской области, сейчас власти региона совместно с федеральными органами прорабатывают вопрос возвращения пятидесятипроцентной скидки на электроэнергию жителям, которые проживают в 30 км зоне вокруг АЭС.

Курская АЭС входит в первую тройку равных по мощности крупнейших атомных станций страны. Она вырабатывает 96% всей электроэнергии в области.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.