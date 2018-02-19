Производство редкоземельных металлов запущено в Подмосковье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Лаборатория инновационных технологий" ("ЛИТ", входит в ГК "Скайград) запустила в Королеве производство по комплексной переработке концентратов редкоземельных металлов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Подмосковная "ЛИТ" стала первой компанией на территории бывшего Советского Союза, запустившей комплексную переработку концентратов редкоземельных металлов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, ранее добываемый в России концентрат перерабатывался за границей, а затем обратно ввозился уже в виде продуктов переработки: оксидов, металлов и сплавов.

Общая стоимость проекта составила 585 млн рублей, из которых 179 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа сроком на 5 лет под 5% годовых. Само производство разместилось на площади около 2 тыс. кв. м, что в десятки раз меньше зарубежных предприятий аналогичных по производительности и функционалу.

На первом этапе "ЛИТ" запустила экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 тонн в год. К концу 2020 года на основе результатов опытно-промышленной эксплуатации экспериментального производства "ЛИТ" планирует реализовать второй этап проекта, который предусматривает увеличение объемов переработки концентрата до 1 тыс. тонн в год и расширение номенклатуры получаемой продукции. Часть производства планируется разместить в Соликамске (Пермский край), ближе к месту добычи перерабатываемого сырья. В соответствии с технологией все отходы производства будут перерабатываться в комплексные минеральные удобрения.

К редкоземельным металлам (РЗМ) относится лантан и группа лантаноидов, а также иттрий и скандий. Россия, находясь на втором месте в мире по объему запасов РЗМ (28 млн тонн), ежегодно производит менее 2 тыс. тонн группового концентрата РЗМ, который вынуждена продавать за рубеж. Это связано с отсутствием разделительного производства в нашей стране. В связи с уникальными физико-химическими свойствами РЗМ и их соединения используются в ключевых отраслях экономики - нефтехимии, атомной промышленности, авиационно- космической отрасли, военно-промышленном комплексе.