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ФАС: появление безрецептурных лекарств в магазинах не скажется негативно на аптеках

Экономика и бизнес
19 февраля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Законопроект, разработанный Минпромторгом, подразумевает получение супермаркетами упрощенной лицензии на фармацевтическую деятельность

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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что принятие законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарственных препаратов в супермаркетах, не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

"Разработанный Минпромторгом законопроект, который разрешает торговым сетям осуществлять торговлю безрецептурными лекарственными препаратами, по сути, не предоставляет преференций торговым сетям по отношению к аптечным организациям. В данном случае предоставление торговым сетям права на своих торговых площадях открывать и закрывать аптеки никак не поменяет ситуацию и не приведет к тем негативным сценариям, о которых нам говорят аптечные организации", - сказала она.

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По словам Шаравской, уже сейчас любое лицо, которое собирается открыть аптечную организацию и продавать лекарственные препараты, должно получить лицензию в соответствии с лицензионным требованием РФ.

"С увеличением участников на рынке конкуренция между ними растет. Соответственно, нет стимула на повышение цен на лекарственные препараты, наоборот, аптечные организации стремятся снижать цены, чтобы привлечь покупателей", - заявила представитель ФАС.

ФАС, Росздравнадзор и органы лицензирования осуществляют постоянный контроль за ценами на лекарства, добавила Шаравская.

Законопроект, разработанный Минпромторгом, подразумевает получение супермаркетами упрощенной лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении. Законопроект планируется внести на рассмотрение в правительство 1 марта.

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