Александр Мамут увеличил долю в "Открытие Холдинге" до 19,59%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Accles Holdings Limited, принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту, увеличила долю своего участия в "Открытие Холдинге" до 19,59%. Об этом свидетельствуют материалы "Открытие Холдинга".

В частности, Accles Holdings непосредственно приобрела 4,92% акций холдинга, увеличив свою долю в нем до 11,59%. Кроме того, Accles Holdings получила пакет почти в 8% акций через подконтрольную ей Gatecraft Limited, следует из сообщений холдинга.

Крупными акционерами "Открытие Холдинга", кроме структур Мамута, являются Reserve Invest Holding Вагита Алекперова и Леонида Федуна (11,59%), Atesolia Investment Ltd Вадима Беляева (11,1%), а также банк ВТБ и Velinio Holdings Limited, на которых приходится почти по 10% акций холдинга.

"Открытие холдинг" являлся владельцем банка "ФК Открытие" до 29 августа, когда Центробанк принял решение о санации кредитной организации.