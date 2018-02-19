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Александр Мамут увеличил долю в "Открытие Холдинге" до 19,59%

Экономика и бизнес
19 февраля, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Крупными акционерами "Открытие Холдинга" также являются Reserve Invest Holding Вагита Алекперова и Леонида Федуна

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Accles Holdings Limited, принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту, увеличила долю своего участия в "Открытие Холдинге" до 19,59%. Об этом свидетельствуют материалы "Открытие Холдинга".

В частности, Accles Holdings непосредственно приобрела 4,92% акций холдинга, увеличив свою долю в нем до 11,59%. Кроме того, Accles Holdings получила пакет почти в 8% акций через подконтрольную ей Gatecraft Limited, следует из сообщений холдинга.

Крупными акционерами "Открытие Холдинга", кроме структур Мамута, являются Reserve Invest Holding Вагита Алекперова и Леонида Федуна (11,59%), Atesolia Investment Ltd Вадима Беляева (11,1%), а также банк ВТБ и Velinio Holdings Limited, на которых приходится почти по 10% акций холдинга.

"Открытие холдинг" являлся владельцем банка "ФК Открытие" до 29 августа, когда Центробанк принял решение о санации кредитной организации.

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