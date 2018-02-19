Работы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде выполнены на 71%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Все строительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде, который в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года также будет принимать гостей и участников турнира, будут завершены до конца марта. На данный момент объем всех работ выполнен на 71%, об этом в понедельник сообщил журналистам начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД" Амир Идиятулин.

"Железнодородный вокзал Нижнего Новгорода проходит масштабную реконструкцию в подготовке к чемпионату мира по футболу. В настоящий момент все работы выполнены на 71%. До конца марта будут завершены все общестроительные работы, будет поставлено все оборудование и в течение апреля будет завершена пусконаладка", - рассказал Идиятулин после прибытия тестового поезда "Сапсан" в Нижний Новгород.

Реконструкция вокзала началась в июне 2017 года, после нее общая площадь помещений увеличится на 1200 кв. м, пропускная способность увеличится на 25% при единовременном нахождении. Ранее сообщалось, что размер инвестиций "Российских железных дорог" (РЖД) в реконструкцию железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года может составить около 2 млрд руб. В составе проекта реконструкции вокзального комплекса: центральное здание вокзала, тоннель и первая низкая пассажирская платформа.

Комплексная реконструкция нижегородского железнодорожного вокзала - один из главных проектов Горьковской железной дороги. В этапы реконструкции входит приведение действующего вокзала в соответствие требованиям транспортной инфраструктуры городов проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, модернизация второй и третьей платформы, реконструкция фасада и центрального холла вокзала, создание на базе вокзала крупного транспортно-пересадочного узла, включающего в себя расширение зон обслуживания пассажиров, реконструкцию первой платформы привокзальной площади.