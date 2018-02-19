Дополнительные поезда для РЖД могут быть изготовлены на заводе "Уральские локомотивы"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Дополнительная партия высокоскоростных поездов для ОАО "РЖД" возможно будет изготовлена на заводе "Уральские локомотивы", 50% доли которого принадлежит компании Siemens. На данный момент прорабатывается техническая сторона контракта между РЖД и Siemens. Об этом в понедельник сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" (ЦПП) Дмитрий Пегов.

Ранее сообщалось, что германский концерн Siemens рассчитывает в этом году заключить контракт с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на поставку до 11 высокоскоростных поездов "Сапсан" и 27 дополнительных вагонов.

"Шел разговор о приобретении дополнительной партии высокоскоростных поездов для удовлетворения потребностей. Проработки эти ведутся. Каким образом будет изготавливаться этот поезд - [если] с локализацией на территории Российской Федерации, то тогда этот контракт будет возможно реализовать на заводе "Уральские локомотивы", там где сейчас происходит изготовление поездов "Ласточка", - рассказал Пегов после прибытия тестового поезда "Сапсан" в Нижний Новгород.

По его словам на данный момент прорабатывается техническая сторона будущего контракта, параллельно будут вестись и переговоры, как будет реализован проект. О том, войдет ли в соглашение техническое обслуживание и какова сумма контракта Пегов не сообщил.

С 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара" (доля каждого - 50%) - "Уральские локомотивы", на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Также РЖД закупает у Siemens AG поезда "Сапсан".