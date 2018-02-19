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Мэй: при рассмотрении сделки с GKN во главу угла будут поставлены национальные интересы

Экономика и бизнес
19 февраля, 22:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, февраля. /ТАСС

Melrose Industries сделала заявку на приобретение GKN за $10,5 млрд

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ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Британское правительство будет исходить из приоритета национальных интересов при рассмотрении предложения инвестиционной группы Melrose Industries о приобретении ею компании GKN, которая производит составные части для автомобилей и военной авиации. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник во время ответов на вопросы журналистов в городе Дерби.

"Мы, безусловно, отслеживаем это (ситуацию с приобретением GKN - прим. ТАСС) и наблюдаем за этим с осторожностью. Министр по делам бизнеса [энергетики и промышленной стратегии] Грег Кларк переговорил с обеими компаниями. И, как я сказала в Палате общин, когда меня об этом спросили, мы всегда действуем, исходя из национальных интересов", - сказала Мэй.

Melrose Industries сделала заявку на приобретение GKN за £7,4 млрд (около $10,5 млрд). После этого в кругах британской общественности стали звучать требования, чтобы премьер-министр вмешалась в ситуацию и определила, насколько указанная сделка может отвечать как перспективам развития автомобильной и авиационной промышленности, так и интересам национальной безопасности.

Компания GKN производит составные части для европейского многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon, американского истребителя-бомбардировщика F-35 и американского стратегического бомбардировщика B-21.

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