Минфин Украины планирует продать Приватбанк и Укргазбанк в течение пяти лет

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что ведомство планирует за пять лет полностью выйти из капитала двух государственных банков - Приватбанка и Укргазбанка.

"Мы как цель видим полный выход из этих банков, если мы говорим о Приватбанке и Укргазбанке", - сказала она в интервью "Общественному ТВ". Маркарова пояснила, что ведомство готово как к поэтапному, так и к одновременному полному выходу из капитала.

В настоящее время министерство финансов Украины является владельцем четырех банков - Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. Доля государства в банковском секторе Украины достигает 55%.

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Национальном банке Украины (НБУ) тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

23 июня 2017 года минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе в него планируется вложить $865 млн.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла ранее, что в будущем Приватбанк может быть вновь продан. По ее оценкам, это может произойти не ранее, чем через три года с момента национализации.