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Эксперт: Чехии придется противостоять давлению ЕС по скорейшей остановке действующих АЭС

Экономика и бизнес
19 февраля, 23:31 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 19, февраля. /ТАСС

Председатель Государственного управления по ядерной безопасности Дана Драбова считает, что тенденция сократить сроки эксплуатации АЭС в государствах Европы будет усиливаться

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ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительству Чехии в ближайшие годы придется жестко отстаивать интересы республики в Евросоюзе по действующим АЭС "Дукованы" и АЭС "Темелин". Об этом в понедельник заявила на проходящем в Праге национальном энергетическом форуме председатель Государственного управления по ядерной безопасности Чехии Дана Драбова.

"Это касается, главным образом, нашей старейшей АЭС "Дукованы", - подчеркнула она. - Усиливается давление [Евросоюза на государства-члены], чтобы срок максимальной эксплуатации АЭС был сокращен с нынешних 50 до 40 лет. Для нашего правительства это означает, что примерно в 2023 году начнется битва за продление работы АЭС "Дукованы" на следующие 10 лет".

По мнению Драбовой, в Евросоюзе "тенденция сократить сроки эксплуатации АЭС [в государствах Европы] будет усиливаться".

АЭС "Дукованы", состоящая из четырех энергоблоков общей мощностью 2040 МВт, была построена при помощи СССР и введена в эксплуатацию в конце 80-х годов ХХ века. Ее технические параметры соответствуют международным нормам и требованиям безопасности. Согласно существующим в Чехии планам, она должна обеспечивать поставки электроэнергии в течение, как минимум, предстоящих 20 лет.

В ближайшие месяцы чешское правительство планирует рассмотреть планы строительства новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" и АЭС "Темелин". Российская госкорпорация "Росатом" уже выразила желание принять участие в тендере. Кроме нее, об этом заявили американо-японская корпорация Westinghouse, а также компании из Китая, Франции и Республики Корея.

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