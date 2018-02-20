Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Продажа собственной венесуэльской криптовалюты, получившей название El Petro, начинается во вторник в южноамериканской стране.

В начале января президент Николас Мадуро объявил, что будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц этой цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. Стоить одна единица криптовалюты будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти - порядка $60 в настоящее время.

От других криптовалют El Petro отличает то, что ее - едва ли не единственную в мире - будет обеспечивать реальный актив. По распоряжению Мадуро, для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти рассчитывают, что криптовалюта позволит успешно привлекать средства из-за рубежа, что крайне необходимо охваченной кризисом стране.

Аргументы в пользу El Petro

Известный венесуэльский экономист Луис Энрике Гавасут выступил в поддержку выпуска криптовалюты. "El Petro - очень интересное явление, потому что любой человек вне зависимости от того, где на планете он находится, может приобрести ее за свободно конвертируемую валюту, обходя финансовые санкции и финансовую блокаду Венесуэлы, - сказал эксперт в интервью радиостанции UNION Radio. - Таким образом можно привлечь огромный капитал".

El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, выплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги. Курс будет зависеть от объема операций, совершаемых во всех пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение деятельности.

Управленцы не видят перспектив

Оптимизм Гавасута не разделяют за пределами Венесуэлы. В декабре 2017 года, практически сразу после заявления Мадуро о выпуске El Petro, министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас назвал эти планы "дымовой завесой", подчеркнув, что криптовалюта "не спасет венесуэльскую экономику". По его мнению, существующие проблемы связаны с препятствиями, которые правительство Мадуро чинит негосударственному сектору и частной инициативе вообще, с гиперинфляцией и плохим управлением финансами.

Еще более резко по поводу El Petro высказался Рикардо Хаусманн, занимавший пост министра планирования в правительстве Венесуэлы при президенте Карлосе Андресе Пересе (1989-1993 годы). В настоящее время он преподает экономику развития в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.

"Я полагаю, что El Petro будет провалом, - сказал Хаусманн в недавнем интервью газете El Nacional. - Это еще одно объявление о том, что в стране что-то "изменится", однако я не вижу, чтобы оно действительно могло что-то поменять в сколько-нибудь значительной степени… Проблема Венесуэлы заключается не в том, в каком виде производить выплаты, а в том, что платить ей нечем".

Он добавил, что выпуск El Petro можно понимать как "новую эмиссию государственного долга" в момент, когда нет средств выплачивать уже существующий. По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга страны достиг $132,15 млрд.

Ситуация в Венесуэле

Столкнувшись с падением цен на нефть - свой главный экспортный товар - южноамериканская страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. Согласно оценкам комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), по итогам 2017 года инфляция превысила 2600%. В этом году, согласно прогнозам депутатов, она может достичь 14000%. Правительство прекратило раскрывать свои данные о росте цен, однако судить о нем можно и без официальной статистики, учитывая тот факт, что в декабре 2016 года номинал самой крупной купюры в стране был 100 боливаров, а год спустя - 100 тыс. боливаров.

В 2017 году Мадуро шесть раз объявлял о повышении минимальной зарплаты, которая с 1 января текущего года составила 248,5 тыс. боливаров (порядка $1,3). При этом стоимость набора товаров для месячного потребления семьи из пяти человек в ноябре 2017 года достигла 13,88 млн боливаров.

В сложившихся обстоятельствах выходом для сотен тысяч венесуэльцев становится эмиграция. По официальным данным, только на территории Колумбии уже находятся более 550 тыс. граждан соседней страны. В граничащем с Венесуэлой бразильском штате Рорайма власти решили объявить режим ЧП и увеличить контингент военнослужащих из-за притока мигрантов.