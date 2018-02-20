Nikkei: Sony планирует выйти на рынок оперативного вызова такси

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Sony приступила к разработке собственной системы оперативного вызова такси, которая будет основана на передовом искусственном интеллекте, способном предсказывать, в каком месте спрос на такси будет повышенным. Об этом во вторник сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Вместе с пятью национальными операторами такси Sony создает венчурное предприятие, на основе которого и будет строиться новая платформа. Отмечается, что искусственный интеллект, разрабатываемый корпорацией, будет эффективней аналогов производить анализ таких факторов, как история предыдущих поездок, текущая загруженность дорог, погодные условия и расписание общественных мероприятий в городе. Отмечается, что гигант японской электроники, который известен использованием технологий искусственного интеллекта в своих продуктах, таких как знаменитый робот-собака Aibo, таким образом рассчитывает на популяризацию собственных технологий, как в потребительской, так и в бизнес сфере.

В настоящее время Япония остается практически полностью закрытой для американской службы по онлайн-заказу такси Uber. Главная причина тому - японское законодательство, запрещающая осуществление извоза за деньги без соответствующих разрешений. Все таксисты в стране обладают как специальной лицензией на извоз, так и особым классом водительских прав, которые предусматривают более жесткие правила их получения. На этом фоне онлайн-сервисы по заказу такси в Японии вынуждены объединять усилия с уже существующими операторами, имеющими соответствующие лицензии.