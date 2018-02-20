Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nikkei: Sony планирует выйти на рынок оперативного вызова такси

Экономика и бизнес
20 февраля, 3:22 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, февраля. /ТАСС

По данным издания, новая система будет основана на передовом искусственном интеллекте

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Sony приступила к разработке собственной системы оперативного вызова такси, которая будет основана на передовом искусственном интеллекте, способном предсказывать, в каком месте спрос на такси будет повышенным. Об этом во вторник сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Смотрите также

"Яндекс" протестировал беспилотное такси на московских улицах

В Дубае в ближайшее время запустят беспилотное воздушное такси

Около тысячи таксистов заблокировали движение в Праге, требуя от властей запретить Uber

Как объединение "Яндекс.Такси" и Uber повлияет на цены

Вместе с пятью национальными операторами такси Sony создает венчурное предприятие, на основе которого и будет строиться новая платформа. Отмечается, что искусственный интеллект, разрабатываемый корпорацией, будет эффективней аналогов производить анализ таких факторов, как история предыдущих поездок, текущая загруженность дорог, погодные условия и расписание общественных мероприятий в городе. Отмечается, что гигант японской электроники, который известен использованием технологий искусственного интеллекта в своих продуктах, таких как знаменитый робот-собака Aibo, таким образом рассчитывает на популяризацию собственных технологий, как в потребительской, так и в бизнес сфере.

В настоящее время Япония остается практически полностью закрытой для американской службы по онлайн-заказу такси Uber. Главная причина тому - японское законодательство, запрещающая осуществление извоза за деньги без соответствующих разрешений. Все таксисты в стране обладают как специальной лицензией на извоз, так и особым классом водительских прав, которые предусматривают более жесткие правила их получения. На этом фоне онлайн-сервисы по заказу такси в Японии вынуждены объединять усилия с уже существующими операторами, имеющими соответствующие лицензии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама