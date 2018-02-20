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Nikkei: Toyota вложит $2,8 млрд в развитие экологически чистых автомобилей

Экономика и бизнес
20 февраля, 3:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, февраля. /ТАСС

Для этих целей будет создан новый научно-исследовательский центр

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ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Крупнейший автоконцерн Японии Toyota вложит 300 млрд иен ($2,8 млрд) в создание научно-исследовательского центра, который будет заниматься разработкой широкой линейки экологически чистых автомобилей. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

Отмечается, что при разработке новых машин центр будет ориентироваться на особенности законодательства различных стран. Научно-исследовательский объект разместится в префектуре Айти, на его территории также будет построено 11 различных тестовых треков. Общая площадь центра составит примерно 650 гектаров. Ожидается, что он начнет работу уже в следующем году, а на полную мощность выйдет к 2023 году.

На тестовых треках будут моделироваться условия, с которыми водители сталкиваются в разных государствах. Один из них станет частичной копией знаменитой немецкой гоночной трассы Нюрбургринг - там Toyota планирует проверять стабильность рулевого управления, системы торможения и другие функции автомобилей в условиях быстрой езды.

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