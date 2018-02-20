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"Известия": для производства и продажи пива в России может понадобиться лицензия

Экономика и бизнес
20 февраля, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Отмечается, что на данный момент многие производители не предоставляют сведений о продаже напитка

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует ввести лицензии для производителей и продавцов пива и иных солодовых напитков. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Хлопонина.

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Из протокола правительственной комиссии (есть в распоряжении издания) следует, что Минфину поручено включить разработку новой нормы в дорожную карту по развитию отрасли на 2018-2019 годы.

"Систематически выявляются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков. Менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС [Единая государственная автоматизированная информационная система] (330 из 1,4 тыс. изготовителей). Анализ отчетности пивоваров-льготников показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией", - сообщила изданию пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

Она пояснила, что на данный момент вся продажа пива в рознице освобождена от ЕГАИС, а контроль осуществляется только в рамках деклараций. При этом, многие производители не предоставляют сведений о продаже напитка, в частности, это характерно для индивидуальных предпринимателей (до 30%).

В Минфине, Минпромторге, Минэкономразвития и Росалкогольрегулировании не дали комментариев "Известиям" относительно возможного влияния лицензирования на рынок пива в РФ.

Ранее Минпромторг предложил снизить стоимость госпошлины за лицензию на алкоголь до 1 тыс. рублей. Сейчас пошлина одинакова для всех игроков рынка и составляет 65 тыс. рублей в год.

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