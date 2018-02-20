Совет директоров "Русала" 22 февраля обсудит изменения в руководстве компании

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" 22 февраля 2018 года обсудит возможные изменения в управлении компанией, в том числе в руководстве. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, в связи с недавними сообщениями в СМИ о возможном уходе Олега Дерипаски с должности президента En+ и "Русал".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что Дерипаска может покинуть пост президента En+ и "Русал", но при этом останется в советах директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора.

"Компания подчеркивает, что на дату опубликования подобной информации в СМИ совет директоров "Русала" не рассматривал данный вопрос, а также не обсуждал какие-либо изменения в руководстве", - говорится в сообщении.

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании "ОК "Русал" входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы компании расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.