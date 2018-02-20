NY Post: все следующие модели iPhone могут лишиться кнопки "Домой"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Все будущие модели смартфонов iPhone компании Apple, вероятнее всего, окончательно утратят свой дизайн, введенный их создателем Стивом Джобсом - с лицевой стороны исчезнет большая круглая кнопка "Домой" (Home). Об этом сообщило издание New York Post.

Оно ссылается на письмо, разосланное самой компанией в конце прошлой недели разработчикам мобильных приложений. В нем сказано, что, начиная с апреля 2018 года, все новые программы для iPhone в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона Apple. Именно iPhone Х стал первым телефоном компании, у которого вся лицевая часть представляет из себя экран высокой четкости, за исключением небольшой полоски сверху, где размещены динамик и фронтальная камера.

Внешний вид iPhone с момента его выхода на рынок в июне 2007 года не раз менялся. Телефон становился то длиннее, то шире, компания пробовала разные материалы, в первую очередь, стекло и алюминий. Но на протяжении 10 лет, даже после смерти Джобса в 2011 году, неизменным оставалось наполнение лицевой стороны - на ней, помимо динамика, камеры и датчика освещенности, внизу была расположена большая круглая кнопка "Домой". В первую очередь, ею можно было включить экран, а во время работы она позволяла свернуть приложения и вернуться на "рабочий стол". Начиная с 2013 года она также стала играть роль сканера отпечатка пальца.

Затем в Apple решили добавить дополнительную кнопку включения смартфона на правую сторону его рамки. Одновременно с этим другие игроки рынка начали все активнее продвигать концепцию сплошного экрана. Среди ведущих производителей больших успехов в этом добилась компания Samsung со своим флагманом 2017 года Galaxy S8, который лишен боковых рамок.

В конце 2017 года Apple представила iPhone X, у которого не было кнопки "Домой" снизу. Но вместе с ним в продажу поступил и iPhone 8, выполненный в стиле своих предшественников.

Новые модели iPhone будут представлены осенью. Тогда же, как ожидается, с прилавков начнет исчезать iPhone X, так как его продажи не оправдали ожиданий компании. А в конце февраля Samsung покажет публике Galaxy S9.