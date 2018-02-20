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Глава комитета Госдумы: легализация криптовалют может помочь привлечению инвестиций в РФ

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев считает, что вскоре на рынок могут выйти крупные компании со своими криптовалютами

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Легализация криптовалют может помочь России привлечь иностранные инвестиции, в том числе из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме по развитию цифровой экономики глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

"Легализация цифровых валют как платежного средства может помочь привлечению инвестиций из зарубежных стран, в том числе и западных, в условиях санкций. Так что перед нами находится инструмент, который поможет нам привлечь в страну капитал, в котором мы сегодня нуждаемся. Будет трансформация всей банковской и финансовой системы, пропадет посредник между проектом и инвестором, и нам к этому надо быть готовыми", - сказал Жигарев.

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По его словам, впервые в истории монополия государства на производство денег находится под угрозой. "Это необратимый процесс, который трудно контролировать. Перспективы есть только у тех криптовалют, которые подкреплены какими-то реальными активами. Сегодняшние криптовалюты, которые обеспечены спекуляциями, такие как биткойн, - и меньше чем за два месяца курс биткойна упал на 59%. Капитализация криптовалют в целом сократилась в два раза: с $600 млрд до $300 млрд. Подобные колебания могут быть присущи только спекулятивным инструментам", - подчеркнул депутат.

Он также высказал предположение, что вскоре на рынок могут выйти крупные компании со своими криптовалютами.

"Мы будем свидетелями рождения нового рынка, свободного и открытого. Хочется надеяться, что к этому причастны и российские компании", - отметил Жигарев.

Вместе с тем он указал, что криптовалюта становится удобным средством платежа "в криминальной сфере - наркотороговцами, мошенниками, террористами", и необходимо выработать механизм, препятствующий этому. "Вероятно, даже придется обсуждать запрет некоторых криптовалют, посредством которых, по некоторой информации, в первую очередь происходит финансирование терроризма", - заявил депутат.

Еще одним вызовом является отсутствие инфраструктуры перевода криптовалюты в фиатную валюту (рубли, доллары, евро и т.д.) и обратно, сказал Жигарев. "Банкоматов, которые поддерживали бы операции с биткойнами - биткойноматов - у нас практически нет, всего два на всю страну, а в США уже 890 таких банкоматов, в Англии - 79, в Испании - 44 и так далее", - добавил он.

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