Telegram восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram практически полностью восстановлена после сбоя. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте Telegram в Twitter.
Back now for almost everyone affected. https://t.co/7RxhcHhY67— Telegram Messenger (@telegram) 20 February 2018
"Сейчас [Telegram] работает почти у каждого пользователя, кто испытывал сбои", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа мессенджера восстановлена для 99% пользователей.
Проблемы в работе Telegram начались около 16:00 мск во вторник у пользователей по всему миру. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру.