Telegram восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram практически полностью восстановлена после сбоя. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте Telegram в Twitter.

Back now for almost everyone affected. https://t.co/7RxhcHhY67 — Telegram Messenger (@telegram) 20 February 2018

"Сейчас [Telegram] работает почти у каждого пользователя, кто испытывал сбои", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа мессенджера восстановлена для 99% пользователей.

Проблемы в работе Telegram начались около 16:00 мск во вторник у пользователей по всему миру. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру.