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Telegram восстановил работу после сбоя

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Неполадки в работе мессенджера начались во вторник около 16:00 мск

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работа мессенджера Telegram практически полностью восстановлена после сбоя. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте Telegram в Twitter.

"Сейчас [Telegram] работает почти у каждого пользователя, кто испытывал сбои", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа мессенджера восстановлена для 99% пользователей.

Проблемы в работе Telegram начались около 16:00 мск во вторник у пользователей по всему миру. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру.

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