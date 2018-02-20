Володин призвал IT-отрасль воспользоваться создаваемыми законами о цифровой экономике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей IT-отрасли максимально использовать возможности, создаваемые законодательным регулированием цифровой экономики.

Подводя итоги парламентских слушаний, посвященных теме "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики", которые состоялись во вторник в Госдуме, спикер пояснил, что под законодательным регулированием этой сферы подразумевается создание необходимых условий для ее дальнейшего развития. "Нам, безусловно, важно вопросы, связанные с цифровой экономикой, законодательно урегулировать таким образом, чтобы были возможности роста и развития у страны", - обратился он к депутатам Госдумы.

"А уже дальше они должны быть вами использованы настолько, насколько есть возможность. А государство должно стимулировать это развитие", - призвал Володин представителей IT-индустрии.

Он добавил, что по итогам слушаний "комитетом по финансовому рынку будут подготовлены совместно с комитетами-соисполнителями рекомендации".

В слушаниях, наряду с депутатами и членами Совета Федерации, приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, гендиректор "Яндекса" Елена Бунина, вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Новые технологии - для пользы общества

Как заявил руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, обеспечение социальной справедливости, защита прав человека, равенство стартовых возможностей в условиях цифровой экономики потребуют существенной перестройки государственного регулирования.

По его словам, предстоит ответить на "вполне практические вопросы: как наиболее эффективно реализовать цели, обозначенные президентом в области цифровой экономики, как добиться эффективной реализации соответствующей программы, утвержденной правительством".

"Необходимо очертить направления для регулирования и ограничений, создания государственной инфраструктуры для того, чтобы любые новые технологии прежде всего приносили пользу обществу", - подчеркнул парламентарий.

Говоря о криптовалютах, Неверов отметил, что "при производстве любого товара первостепенное значение имеет безопасность как производителя, так и потребителя". "Майнинг ведет к увеличению потребления электроэнергии, поэтому, когда добыча криптовалюты производится в условиях, которые не рассчитаны на такую нагрузку, не имеют нужного уровня пожарной безопасности, это создает угрозу для жизни", - заметил вице-спикер.

"У нас уже есть очень серьезные факты, когда произошли пожары. Первоочередные шаги, которые должна предпринять Дума, - ограничить таких непрофессиональных людей, которые действуют в ущерб другим", - заявил он, имея в виду случай в приморском Артеме, где, как считает следствие, по вине майнера сгорело 4 квартиры.