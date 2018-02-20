Второй этап строительства дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар потребует 50 млрд рублей инвестиций

СЫКТЫВКАР, 20 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Затраты в строительство второго этапа автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, стратегической для Коми, Ненецкого автономного округа (НАО) и всего российского севера, предварительно оцениваются в 50 млрд рублей, сама стройка может занять 12-15 лет. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Второй этап инвестиционного проекта "Автомобильная дорога Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар с подъездами к городу Воркуте" предусматривает строительство автодорог на участках Печора - Воркута. В границах Коми необходимо построить участок Печора - Воркута, который пройдет в лесотундровой зоне протяженностью 450 км, отрезок будет относиться к автодорогам третьей и четвертой категории. Проект крупный, чтобы его реализовать, необходимо, помимо дорожного полотна, построить 52 автомобильных моста и путепровода общей длиной более 4 тыс. погонных метров", - сообщили ТАСС в правительстве Коми.

Только на подготовку проектно-сметной документации на строительство в данном направлении потребуется порядка 500 млн рублей, разработка займет от трех до пяти лет. "Нормативные сроки строительства самой дороги составляют 12-15 лет, а затраты более - 50 млрд рублей", - сообщили в региональном кабинете министров.

Стройка является наиболее крупным инфраструктурным проектом обоих регионов в последние десятилетия. Общая протяженность автодороги по территории Коми - 896 км, из них более 800 км уже построено, без учета участка Печора - Воркута.

При этом правительство Коми предполагает передать дорогу в федеральную собственность и завершить строительство за счет федерального бюджета. "Минтранс России согласился рассмотреть вопрос по передаче дороги в федеральную собственность после реализации в полном объеме инвестиционных проектов, заключенных правительством Республики Коми и администрацией НАО по строительству автодороги. Выполнив свои обязательства в этой части, мы рассчитываем передать ее в федеральную собственность в период 2021-2025 гг. в соответствии с планом перспективного развития сети автомобильных дорог федерального значения", - пояснили ТАСС в региональном правительстве.

О проекте

Автодорога Сыктывкар - Нарьян-Мар строится с 1998 года, до 2015 года было проложено 186 км трассы, затраты составили 6 млрд рублей из бюджета Коми (со стороны Нарьян- Мара дорога строится частично на средства федерального бюджета). Для скорого завершения проекта в июле 2015 года было заключено концессионное соглашение между Дорожным агентством Коми, ООО "Дорожная концессия" и Газпромбанком о строительстве 80 км дороги на участках Малая Пера - Ираель и Ираель - Каджером с последующей их эксплуатацией на бесплатной основе.

Власти Коми рассчитывали к концу 2018 года обеспечить круглогодичное сообщение с городом Печорой (на сегодня пять муниципалитетов Коми, в том числе Печора и Воркута, не имеют круглогодичного автомобильного сообщения с центром региона). Помимо этого, необходимо дополнительно реконструировать участок Кабанты Вис - Малая Пера - 23 км.

Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар является стратегической для Коми и НАО, поскольку соединяет удаленные территории и проходит через основные промышленные центры. Кроме того, НАО не имеет постоянного наземного сообщения с другими регионам страны. Со стороны НАО дорогу начали строить в 1991 году, к 2004 году было построено два участка: Нарьян- Мар - река Лая-Вож протяженностью 82,5 км и поселок Харьягинский - граница НАО - 37,9 км.